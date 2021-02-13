Популярный певец Макс Барских поманил подтянутым телом и татуировками
Как пишет Politeka.net, Макс Барских недавно порадовал поклонников ярким выступлением на Новом Радио Awards 2021, фото с которого он разместил в своем Instagram. Динамичные кадры стали причиной безудержного восторга из-за невероятной харизмы талантливого певца.
На снимках Макс Барских запечатлен во время своего выступления. Певец продемонстрировал не только свои татуировки и красивые мышцы на подтянутом теле, но и завлек мощной энергией, которая исходила от него на сцене.
Для выступления певец, привыкший одеваться стильно и ярко, в этот раз выбрал белый наряд: на нем была майка, открывшая вид на огромную татуировку в виде парящего орла, и белые брюки. Дополнили образ бейсболка и белоснежная рубашка, накинутая поверх майки на плечи.
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Снимки демонстрируют, насколько сильно "выложился" Макс во время своего выступления, проживая каждое слово своих песен. Талантливый певец танцевал, обращался к залу, размахивал руками и двигался в такт музыки одаривая всех пронзительным взглядом своих темно-карих глаз.
"Пусть всегда звучит музыка и сопровождает нас в путешествиях, оставляя свой отпечаток в нашей памяти!",- подписал публикацию Макс Барских.
Яркие снимки привлекли внимание поклонников, которые написали много приятных слов в адрес певца в своих комментариях, а также отметили, что Макс чересчур стройный и ему не мешало обратить внимание на еду.
"Хорош, красавчик!", "Покушал бы, худоба ведь", "Солнце", "Ты супер", "Красота!",- написали фолловеры в соцсети.
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