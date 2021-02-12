Популярный певец Макс Барских довел поклонниц до восторженного писка эффектным образом

Макс Барских приводит в восторг поклонниц любым своим появлением на публике и привлекает их своими снимками в Instagram. Но последнее фото заставило фанатов пищать от восторга и сходить с ума от образа, в котором он появился на концерте Нового Радио Awards 2021, пишет Politeka.net.

Певец похвастался новым снимком, сделанным перед выступлением на Новом Радио Awards 2021, которое транслировалось на YouTube. Макс Барских запечатлен в коридоре в своем сценическом образе, который привел в безудержное восхищение своих фанатов.

Любимец публики похвастался поджарым видом, впечатлив рельефными мышцами и множеством татуировок, которые прятались за белоснежной майкой. На груди виднелся силуэт взлетающего орла, который раскрыл свои крылья от плеча до плеча музыканта. Но также внимание привлекал эффектный "рукав" из тату, соединивший в себе фантастические рисунки.

Свой образ Макс Барских дополнил белой бейсболкой и такого же цвета брюками, которые только подчеркнули стройную фигуру певца.

Его поклонницы не смогли сдержать эмоций и в своих восторженных комментариях к фотографии Макса написали множество приятных для него слов.

"Макс спасибо тебе, за прекрасный вечер, ты лучший артист!, "Бох!", "Спасибо, что вживую. И образ хорош", "Ты лучшее, что было на этой церемонии", "Мегаталантливый наш любимый артист, как же ты "сверкаешь ярко" на фоне других артистов", "Спасибо за доставленный кайф, выступление огнище, лучший", "Макс всех сделал", "Образ прекрасен - белоснежный ангел!", "Стильный образ", "Макс, ты был шикарен, как всегда!", "Талантище, Макс!", "Мне понравился костюм", "Ты очень красивый", "Фото огонь", " А я на татуировки его смотрю, вот они офигенные", "Ну женииих", "Красив и уверен в себе", "Даже не знаю, существует ли мужчина идеальнее чем Макс...",- написали фолловеры к публикации Макса Барских.

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