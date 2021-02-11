Популярный певец Макс Барских поделился откровениями о личной жизни и что его пугает больше всего

Так, в интервью российскому медиаменеджеру и экс-гендиректору телеканала Муз-ТВ Арману Давлетярову, Макс признался, что боится змей и жаб, пишет Politeka.net.

«Что касаемо более глубоких страхов… Где же купить песню, кого же обогнать в чартах, как стать самым первым, как лучше придумать вещи или костюмы, чем у этого человека… Этого никогда нет. Для меня это не важно. Я делаю это только потому что я этим горю, мне пока есть что сказать….», - говорит Барских.

И все же Макс признался, что один из его страхов – это потерять «коннект с небом», который рано или поздно может закрыться.

«Открывается этот источник, ты можешь писать, писать, писать. Потом он резко закрывается и ты не понимаешь, когда он снова откроется – неизвестно. Может пройти месяц, два, даже полгода или год. И ты сидишь и думаешь, неужели я разучился писать? Неужели я больше не могу писать? О господи, что происходит со мной?», - объяснил свои чувства Макс Барских.

По словам певца, он понял, почему это с ним происходит.

«Я осознал, что я забываю проживать жизнь, смотреть вокруг себя, вдохновляться, забываю видеть и слышать истории. Это важно, потому что мне важно о чем-то говорить….»

Рассуждая о настоящей любви, Барских заверил Давлетярова, что он любил, но сейчас, в силу своего взросления и понимания, кем он есть сейчас, он осознал, что это была вовсе не любовь.

«Это была привычка, привязанность, ревность, страсть, влюбленность. Это было все, что угодно, но не магическое чувство, которое длится в течение всей жизни. Мне нужно научиться ничего не ожидать, никого не искать», признался Макс Барских, добавив, что верит, что однажды ему удастся прочувствовать именно вселенскую любовь.

Отвечая на вопрос о предательствах, Макс Барских рассказал, что ему приходилось через это проходить, но к счастью, редко. Однако только спустя какое-то время он научился прощать обиды и предательства.

«Я научился жить с отсутствием каких-либо обид внутри себя, потому что, когда в тебе есть обида, она сразу разрушает тебя, как человека», - говорит Макс Барских.

Напомним, Макс Барских рассказал о разборках в семье и сложностях с мамой.

Как сообщала Politeka, Макс Барских впервые признался, почему изменял своим девушкам.

Также Politeka писала, что Макс Барских удивил признанием, почему не чувствует себя счастливым.