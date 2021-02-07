Популярний український співак Макс Барських здивував розгнузданими кадрами зі спокусливими красунями і красенями

Як повідомляє Politeka.net, артист опублікував яскраве відео на своїй сторінці в Instagram.

Барських нагадав шанувальникам про те, що рівно рік тому вийшов його кліп "Лей, не шкодуй!".

"Сьогодні є привід відкрити пляшку шампанського-рівно рік тому відбулася прем'єра кліпу на пісню "Лей, не шкодуй"!", - написав співак.

Він також поділився уривком з того самого кліпу. На кадрах сам Барських щосили веселиться в компанії відверто одягнених молодих хлопців і дівчат. Всі вони зухвало танцюють в розкішному інтер'єрі, випивають і всіляко веселяться. При цьому деякі учасники дійства виглядають швидше напівроздягненими.

Шанувальники співака тут же відреагували на його пост.

"Мій гімн! Самий нереальний, божевільний кліп", "обожнюю цю пісню і Цей кліп", "Одна з кращих пісень", "шикарна пісня шикарний кліп«,» як швидко полетів рік", "досі дивлюся його кожен день перед роботою! Або коли мені потрібна порція натхнення!", "Одна з найулюбленіших ваших пісень", "Мій хлопчик улюблений", "вже рік пройшов", "Шикарна робота!", "Пісня супер! Дуже підбадьорлива і запальна!) Спасибі за трек", "просто хот", - пишуть люди.

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