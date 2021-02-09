Відомий співак Макс Барських розповів про своє щастя

Макс Барських у своєму інтерв'ю російському медіаменеджеру і екс-гендиректору телеканалу Муз-ТВ Арману Давлетярову на YouTube зізнався, чи відчуває він себе щасливим, пише Politeka.net.

Макс Барських - один з тих відомих особистостей, які, попри величезну популярність, відчувають брак якогось особистого щастя і гармонії. Ранимий співак зізнався, що наразі не може стверджувати, чи щасливий він насправді, оскільки його свідомість змінюється і через вік виникає нове розуміння особистого щастя.

"Якщо говорити чесно, сьогодні я не можу сказати, що я на сто відсотків щасливий",- каже співак.

За словами Макса Барських йому дійсно не вистачає теплих і глибоких почуттів для щастя. Але співак не хоче поверхневих відносин, заснованих на прихильності, пристрасті і захопленні. Для нього важливо відчути дуже глибокий зв'язок з коханою людиною, який буде подібним до магії і опанує ним на все життя.

"Напевно, якийсь космічного зв'язку з людиною. У Мені просто зараз бореться стільки різних протиріч стосовно життя... З одного боку я хотів би любов таку, щоб тривала протягом усього життя, а з іншого я все більше приходжу до усвідомлення того, що люди це як атоми, які там стикаються один з одним на якийсь невизначений термін життєвий, щоб чогось навчити один одного, щось дати, щось піднести, якісь уроки або закрити якісь теми. І відштовхуються, розходяться. І, як правило, цей період займає десь три роки, шість, ну або десять наприклад", - говорить співак.

Також Макс Барських додав, що не розуміє, чому навіть найяскравіші і палкі на початку відносини призводять до розставання через певний період. Сам співак бачить це на прикладі багатьох людей різного віку, які також є самотніми.

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