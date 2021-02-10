Відомий співак Макс Барських розповів про головні помилки у взаєминах

Макс Барських приваблює багатьох не тільки своїм талантом. Співак дуже чутливий і досить вразливий, але також він робив багато помилок у своїх стосунках з дівчатами. Про це він розповів в інтерв'ю російському медіаменеджеру і екс-гендиректору телеканалу Муз-ТВ Арману Давлетярову на YouTube, пише Politeka.net.

За словами Макса Барських головні помилки, які він здійснював, це були ревнощі і егоїзм. Але зараз, в силу свого життєвого досвіду і розуміння ситуацій співак може пояснити причини такої поведінки.

"Егоїзм був певний. Напевно все йшло від егоїзму внутрішнього. Ревнощі - це теж егоїзм свого роду, зради - це теж свого роду егоїзм, який... Егоїзм і незадоволеність життєва - це момент, коли є відносини, є два партнери, і як тільки одна людина починає відчувати якусь неповноцінність в цих відносинах, тобто начебто розділяє ось цю дружбу між двома людьми",- розповідає Макс.

Також він описав дії обох партнерів в подібних випадках. І, за його словами, найчастіше хтось із них починає шукати задоволення у відносинах на стороні.

"Замість того, щоб поговорити з людиною, розповісти про свої проблеми, чому що відбувається, він починає цю людину уникати і шукати, наприклад, відносини на стороні. А друга людина, замість того, щоб зрозуміти, що відбувається, і як він може поліпшити ці відносини, і що він може привнести в них для того, щоб людині всього вистачало і все було в порядку, людина починає ревнувати, починає влаштовувати скандали і істерики",- говорить Макс Барських.

При цьому він додає, що сам так чинив і проходив у відносинах як найкращі, так і найгірші етапи. Але саме ці моменти навчили співака бути таким, яким він є сьогодні.

"Я проходив через найкращі і найгірші етапи відносин і життя в принципі. Це навчило мене бути тим, ким я є зараз", - підсумував співак.

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