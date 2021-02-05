Популярний український співак Макс Барських пережив непросте дитинство, і лише одна близька людина його підтримувала

Він поділився одкровеннями в бесіді з російським медіаменеджером Арманом Давлетяровим, інтерв'ю з'явилося на його YouTube-каналі, передає Politeka.net.

"Якщо говорити відверто і чесно, то у мене було не зовсім легке дитинство в плані відносин з батьками. У мене була сама протилежна форма сімейної любові, яку можна було б собі хотіти. Тому що сімейні скандали постійно були між батьком і матір'ю, які я завжди спостерігав, насильство в сім'ї", - заявив Виконавець. - "Плюс у моєї мами було дуже багато страхів внутрішніх, які вона завжди проектувала на мене, вона завжди закривалася, не довіряла людям, боялася бути обдуреною. Через деякий час, в більш зрілому віці, я зрозумів звідки це пішло".

Макс Барських зізнався, що постійно намагається напоумити свою матір, але та майже ніколи не прислухається. При цьому жінка стала єдиною людиною, яка завжди підтримувала артиста в його нелегкому творчому шляху, адже помітила великий потенціал ще в дитинстві.

"У цьому я їй шалено вдячний. Навіть моя сестра і мій брат говорили: "Навіщо така музика? Ти на цьому не заробиш, у тебе повинна бути стабільність грунт під ногами. І тільки мама підштовхнула мене до музики, тому що через мене намагалася реалізувати все те, що сама не реалізувала", - підкреслив артист.

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