Бывшая вокалистка "ВИА Гры" Миша Романова, которой приписывают роман с Максом Барских, ошеломила видом в слишком откровенном наряде
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм.
Романова сидела на диване в роскошном образе. На ней были массивные украшение с камнями и инкрустированные солнцезащитные очки. Но главное было в другом.
Певица приоткрыла белый махровый халат и засветила пышную грудь, чем просто свела Сеть с ума. Романова показала пышные формы в невероятно пикантном белье. Так на ее груди проходила только узкая полоска черной ткани.
«Шикарная», «Дэвущка, слишком горячо, понизьте градус», «Ну что за лакшери женщина», «Теряю связь с реальностью, когда смотрю на тебя», «На Лободу так похожа», «Эстетика», «Какая же ты шикарная», «Ого! Какой лифчик», «Пэрис Хилтон by Украина», «Роскошный образ», «Невероятно красиво», «Полоска явно лишняя», «Ах , какая грудь», «Грудь шикарная», «Ну вообще огонь», - пишут в комментариях.
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Ранее Романова опубликовала фото, на котором позировала в красном кожаном плаще. Девушка стояла в дверях лифта, широко расставив ноги. Романова игриво засветила черное нижнее белье, взбудоражив фантазию поклонников.
Напомним, что Романова повыпендривалась под елкой в соблазнительных позах: "Скоро все случится...".
Также Politeka писала, что Романова растаяла в страстных объятиях именитого красавчика: "Я думала, она с Барских".
А еще Politeka сообщала, что Романова в слишком коротеньких шортах дала вдоволь насладиться своими формами: "Госпожа".