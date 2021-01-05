Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала первое фото на телефоне

В этот раз Миша позировала в коротеньких шортах и топе. Красотка стояла перед телефоном и хвасталась плоским животиком, который ничем не был прикрыт. Волосы у Романовой остались распущенными, а пальцы певица подняла вверх. Кадр получился светлым и мотивирующим, ведь звезда выглядела безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Покажи первое фото на телефоне", - подписана публикация в сторис.

На эту просьбу Миша опубликовала данную фотографию, где показывает свою фигуру.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как Миша выбросила снимок в сторис, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«Вы прекрасны Миша Романова вам к лицу этот образ», «И чтобы кому-то он шёл больше, чем тебе», "Шикарнейшая как всегда!", «Еще рано, госпожа Романова», «слишком круто», «шикарная девушка», «ох, хороша», «как же это красиво», «великолепна – как огонь», «самая крутая. Я никого красивее сегодня не встречал - лучшая».

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Уточним, что на опубликованной фотографии Романова предстает перед поклонниками в ультра-мини, которое оздоблено накидкой в сетку. При этом фанаты певицы обратили внимание на невероятные ноги кумира.

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