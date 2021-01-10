Известная певица Миша Романова показала, как проводит время с именитым режиссером Аланом Бадоевым

На фото Миша была в черном платье с поясом на талии. Рядом стоял Алан в белой кофте и штанах. Пара обнималась и притулилась лицами друг к другу. Бадоев в руках держал сигарету, предлагая затянуться Романовой. Снимок получился чувственным и пропитанным страстью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Люблю тебя. С Днём Рождения", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Огоньку не найдётся?", "Фотка огнище", "Это Алан Бадоев?", "Они близкие друзья, как и с Максом Барских", "Я думала, она с Барских", "Девочки, угомонитесь, кто в теме знают, что такие посты это для набора комментов. А если бы было что то серьезное, все было бы иначе", "Девочка нашла свою любофф?!.. Огня обоим!!!!", "Они пара?", "Нереальные".

Мы писали, что бывшая солистка "ВИА Гры", певица Миша Романова едва не выронила свой бюст.

Красотка предстала в черном топике, состоящем из полосочек, две из которых спустились с плеча. Большой бюст соблазнительно выпирал из столь смелого наряда.

В руках блондинка держала бокал, наполненный красной икрой. Образ дополнили украшения.

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