Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова впечатлила поклонников, примеряв соблазнительный наряд

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Пусть Новый год откроет нам двери в новую жизнь, где есть место только радостным новостям, приятным сюрпризам, переменам к лучшему», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Романова предстает перед поклонниками в ультра-мини, которое оздоблено накидкой в сетку. При этом фанаты певицы обратили внимание на невероятные ноги кумира.

«Вау, какие ноги – ты просто великолепная», «безумно красивая», «боже, ты просто на высоте», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова похвасталась своим обновленным гардеробом и поинтересовалась мнением фолловеров, какое фото лучше

Так, бывшая участница "ВИА Гры" опубликовала в своем аккаунте три фото и поинтересовалась у пользователей, какое им больше нравится.

На фотографиях экс-солистка "ВИА Гра" позирует в кожаных лаковых штанах и черно-белой тунике с серебристыми вкраплениями.

Фанаты знаменитости забросали кумира комплиментами, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини.

А еще Politeka писала, что ребенок породнила Мишу Романову и Макса Барских, певица огорошила известием.

Также Politeka сообщала, что влажная Миша Романова блеснула завидным бюстом в купальнике.