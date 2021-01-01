Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова впечатлила поклонников, примеряв соблазнительный наряд
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Пусть Новый год откроет нам двери в новую жизнь, где есть место только радостным новостям, приятным сюрпризам, переменам к лучшему», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Романова предстает перед поклонниками в ультра-мини, которое оздоблено накидкой в сетку. При этом фанаты певицы обратили внимание на невероятные ноги кумира.
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«Вау, какие ноги – ты просто великолепная», «безумно красивая», «боже, ты просто на высоте», - пишут они.
Как мы рассказывали до этого, экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова похвасталась своим обновленным гардеробом и поинтересовалась мнением фолловеров, какое фото лучше
Так, бывшая участница "ВИА Гры" опубликовала в своем аккаунте три фото и поинтересовалась у пользователей, какое им больше нравится.
На фотографиях экс-солистка "ВИА Гра" позирует в кожаных лаковых штанах и черно-белой тунике с серебристыми вкраплениями.
Фанаты знаменитости забросали кумира комплиментами, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.
Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини.
А еще Politeka писала, что ребенок породнила Мишу Романову и Макса Барских, певица огорошила известием.
Также Politeka сообщала, что влажная Миша Романова блеснула завидным бюстом в купальнике.