Экс-солистка «ВИА Гры», близкая подруга исполнителя Макса Барских, Миша Романова едва не вывалила бюст

Известная блондинка демонстрирует искусительные формы в самых смелых декольте, передает Politeka.net.

В этот раз артистка позировала в соблазнительном платье с принтом из бутонов роз.

Романова демонстрировала формы, которые едва ли не вываливались из смелого декольте. Вероятно, на звезде не было белья, что придавало образу интриги и соблазнительности.

Ткань обтянула тонкую талию и упругие ягодицы Романовой. А из-за короткой длины оголились стройные ножки на длинной шпильке.

Волосы Романовой развеялись, а сама она смотрела в камеру, приоткрыв губы.

"Жизнь на высоких скоростях💃🏼", - написала Миша.

Всего за три минуты пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Красотуля😍", "Платье😍", "Ждём новые треки", "Не , ну красавица", "Полегче, детка!!! 👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥", "Сразу подумала Таяна в ленте на фото", "Какой цвет волос шикарный🔥", "Вам идёт новый образ!😍😍😍🔥", "Миша,вы красота", "Такая красивая! 💗", "когда будет новая песня?", - написали пользователи сети.

Напомним, Миша Романова в одном из интервью рассказала об опасной операции на груди. По словам артистки, она решилась на маммопластику, когда работала в группе "ВИА Гра". Звезда пошла в клинику к известному врачу.

Ей сделали все анализы, а позже и операцию. А позже выяснилось, что на момент операции певица была беременной, а это является противопоказанием. К счастью, с ребенком все оказалось хорошо.

Напомним, что обольститель Макс Барских в майке-алкоголичке восхитил поджарым телом и харизмой: "Хорош, красавчик!".

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