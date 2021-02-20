Экс-солистка «ВИА Гры», близкая подруга исполнителя Макса Барских, Миша Романова едва не вывалила бюст
Известная блондинка демонстрирует искусительные формы в самых смелых декольте, передает Politeka.net.
В этот раз артистка позировала в соблазнительном платье с принтом из бутонов роз.
Романова демонстрировала формы, которые едва ли не вываливались из смелого декольте. Вероятно, на звезде не было белья, что придавало образу интриги и соблазнительности.
Ткань обтянула тонкую талию и упругие ягодицы Романовой. А из-за короткой длины оголились стройные ножки на длинной шпильке.
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Волосы Романовой развеялись, а сама она смотрела в камеру, приоткрыв губы.
"Жизнь на высоких скоростях💃🏼", - написала Миша.
Всего за три минуты пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.
"Красотуля😍", "Платье😍", "Ждём новые треки", "Не , ну красавица", "Полегче, детка!!! 👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥", "Сразу подумала Таяна в ленте на фото", "Какой цвет волос шикарный🔥", "Вам идёт новый образ!😍😍😍🔥", "Миша,вы красота", "Такая красивая! 💗", "когда будет новая песня?", - написали пользователи сети.
Напомним, Миша Романова в одном из интервью рассказала об опасной операции на груди. По словам артистки, она решилась на маммопластику, когда работала в группе "ВИА Гра". Звезда пошла в клинику к известному врачу.
Ей сделали все анализы, а позже и операцию. А позже выяснилось, что на момент операции певица была беременной, а это является противопоказанием. К счастью, с ребенком все оказалось хорошо.
Напомним, что обольститель Макс Барских в майке-алкоголичке восхитил поджарым телом и харизмой: "Хорош, красавчик!".
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