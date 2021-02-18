Певец Макс Барских, у которого огромная армия поклонниц, ошеломил откровением, почему до сих пор без пары

Последние романтические отношения у звезды были несколько лет назад. О причинах своего одиночества 30-летний Барских рассказал в интервью Арману Давлетярову. Соответствующее видео опубликовано на YouTubе.

Ведущий отметил, что выглядит несколько странно - ведь при такой популярности Макса, есть столько людей, которые желают быть рядом с ним, известным человеком, но при этом он все равно одинок.

"Это одна из причин. Все хотят быть с известным человеком, но мало кто готов быть со мной, с таким, какой я есть... Становится сложнее находить удивительных людей. Просто ты доходишь до определенного уровня, даже ментального, и тебе хочется, чтобы человек был, как минимум, с тобой на одном уровне мышления или, может, научил тебя большему, открыл тебе еще больше глаза на окружающий мир", - разоткровенничался Барских.

Певец уточнил: "Про одиночество я говорю - это за последние года два... До этого у меня были периодически отношения, но не такие значимые".

Ранее в интервью Маше Ефросининой Барских признавался, что последний его роман был крайне неудачным.

"Когда я был в отношениях, то был не собой. Всегда был достаточно эгоистичен… как и каждый участник отношений, наверно. Ведь основная причина расставаний — то, что люди, как правило, ожидают, что их партнер должен заполнить все пустоты, дыры в их душах. Эти отношения были достаточно болезненные, без стопроцентного доверия...", - делился артист.

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