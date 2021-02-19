Экс-солистка «ВИА Гры», близкая подруга Макса Барских Миша Романова засветила своего маленького сына

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала фото своего сына Мартина, крестным отцом которого является Макс Барских. Как известно, звездная парочка поддерживает очень теплые отношения, что периодически вызывает слухи об их романе. Для Мартина певец тоже очень близкий человек, ведь по сути заменил ему отца. Миша Романова с отцом ребенка рассталась. Кстати, поклонники неоднократно замечали, что мальчик сильно похож на певца.

На свежем фото Миша показала, каким красавцем растет ее сынишка. Мальчик стоял возле стенки после посещения парикмахера. Он положил одну руку в карман и смотрел в сторону. Выглядел малыш как маленький мужчина.

Как известно, Барских и Романова дружат еще со школьной скамьи. Они выросли в Херсоне, откуда вместе уехали покорять шоу-бизнес. Сейчас артист продюсирует подругу.

Ранее мы писали, что Миша Романова попробовала себя в качестве звездного диджея. Девушка в откровенном платье сыграла на вечеринке в ресторане судьи "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво. 30-летняя красотка едва не выронила бюст из платья с глубоким декольте.

Напомним, что обольститель Макс Барских в майке-алкоголичке восхитил поджарым телом и харизмой: "Хорош, красавчик!".

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