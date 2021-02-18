Співак Макс Барських, у якого величезна армія прихильниць, приголомшив одкровенням, чому досі без пари

Останні романтичні стосунки у зірки були кілька років тому. Про причини своєї самотності 30-річний Барських розповів в інтерв'ю Арману Давлетярову. Відповідне відео опубліковано на YouTubе.

Ведучий зазначив, що виглядає дещо дивно - адже при такій популярності Макса, є стільки людей, які бажають бути поруч з ним, відомою людиною, але при цьому він все одно самотній.

"Це одна з причин. Всі хочуть бути з відомою людиною, але мало хто готовий бути зі мною, з таким, який я є... Стає складніше знаходити дивовижних людей. Просто ти доходиш до певного рівня, навіть ментального, і тобі хочеться, щоб людина була, як мінімум, з тобою на одному рівні мислення або, може, навчила тебе більшому, відкрила тобі ще більше очі на навколишній світ", - розговорився Барських.

Співак уточнив: "Про самотність я кажу - це за останні роки два... До цього у мене були періодично відносини, але не такі значущі".

Раніше в інтерв'ю Маші Єфросиніній Барських зізнавався, що останній його роман був вкрай невдалим.

"Коли я був у відносинах, то був не собою. Завжди був досить егоїстичний... як і кожен учасник відносин, напевно. Адже основна причина розставань - те, що люди, як правило, очікують, що їх партнер повинен заповнити всі порожнечі, дірки в їх душах. Ці відносини були досить болючі, без стовідсоткової довіри...", - ділився артист.

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