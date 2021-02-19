Колишня вокалістка "ВІА Гри" Міша Романова, якій приписують роман з Максом Барських, приголомшила виглядом в занадто відвертому вбранні

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

Романова сиділа на дивані в розкішному образі. На ній були масивні прикраса з камінням і інкрустовані сонцезахисні окуляри. Але головне було в іншому.

Співачка відкрила білий махровий халат і засвітила пишні груди, чим просто звела мережу з розуму. Романова показала пишні форми в неймовірно пікантній білизні. Так на її грудях проходила тільки вузька смужка чорної тканини.

"Шикарна«,» Девущка, занадто гаряче, знизьте градус«," Ну що за лакшері жінка " «" втрачаю зв'язок з реальністю, коли дивлюся на тебе», «на Лободу так схожа», «естетика», «яка ж ти шикарна», «Ого! Який ліфчик», «Періс Хілтон by Україна», «розкішний образ», «неймовірно красиво», «смужка явно зайва», «Ах, які груди», «груди шикарні», "Ну взагалі вогонь", - пишуть в коментарях.

Раніше Романова опублікувала фото, на якому позувала в червоному шкіряному плащі. Дівчина стояла в дверях ліфта, широко розставивши ноги. Романова грайливо засвітила чорну нижню білизну, розбурхавши фантазію шанувальників.

Нагадаємо, що Романова повипендрювалася під ялинкою в спокусливих позах: "Скоро все трапиться...".

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