Популярний співак Макс Барських поманив підтягнутим тілом і татуюваннями

Як пише Politeka.net, Макс Панський нещодавно порадував шанувальників яскравим виступом на новому Радіо Awards 2021, фото з якого він розмістив у своєму Instagram. Динамічні кадри стали причиною нестримного захоплення через неймовірну харизму талановитого співака.

На знімках Макс Барських зображений під час свого виступу. Співак продемонстрував не тільки свої татуювання і красиві м'язи на підтягнутому тілі, але і заманив потужною енергією, яка йшла від нього на сцені.

Для виступу співак, який звик одягатися стильно і яскраво, в цей раз вибрав білий наряд: на ньому була майка, яка відкрила вид на величезне татуювання у вигляді орла, що летів, і білі штани. Доповнили образ бейсболка і білосніжна сорочка, накинута поверх майки на плечі.

Знімки демонструють, наскільки сильно "виклався" Макс під час свого виступу, проживаючи кожне слово своїх пісень. Талановитий співак танцював, звертався до залу, розмахував руками і рухався в такт музики обдаровуючи всіх пронизливим поглядом своїх темно-карих очей.

"Нехай завжди звучить музика і супроводжує нас у подорожах, залишаючи свій відбиток у нашій пам'яті!",- підписав публікацію Макс Барських.

Яскраві знімки привернули увагу шанувальників, які написали багато приємних слів на адресу співака у своїх коментарях, а також відзначили, що Макс надто стрункий і йому не заважало звернути увагу на їжу.

"Гарний, красунчик!", "Поїв би, адже худорба","Сонце", "Ти супер", "Краса!",- написали фоловери в соцмережі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Макс Барських (@max_barskih)

Нагадаємо, Макс Барських вперше зізнався, чому зраджував своїм дівчатам: "проходив через гірші..."

Як повідомляла Politeka, красунчик Макс Барських здивував зізнанням, чому не відчуває себе щасливим: "якщо чесно..."

Також Politeka писала, що Макс Барських з крилами на грудях змусив прихильниць верещати від захвату: "Ну наречений!"