Популярний співак Макс Барських поманив підтягнутим тілом і татуюваннями
Як пише Politeka.net, Макс Панський нещодавно порадував шанувальників яскравим виступом на новому Радіо Awards 2021, фото з якого він розмістив у своєму Instagram. Динамічні кадри стали причиною нестримного захоплення через неймовірну харизму талановитого співака.
На знімках Макс Барських зображений під час свого виступу. Співак продемонстрував не тільки свої татуювання і красиві м'язи на підтягнутому тілі, але і заманив потужною енергією, яка йшла від нього на сцені.
Для виступу співак, який звик одягатися стильно і яскраво, в цей раз вибрав білий наряд: на ньому була майка, яка відкрила вид на величезне татуювання у вигляді орла, що летів, і білі штани. Доповнили образ бейсболка і білосніжна сорочка, накинута поверх майки на плечі.
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Знімки демонструють, наскільки сильно "виклався" Макс під час свого виступу, проживаючи кожне слово своїх пісень. Талановитий співак танцював, звертався до залу, розмахував руками і рухався в такт музики обдаровуючи всіх пронизливим поглядом своїх темно-карих очей.
"Нехай завжди звучить музика і супроводжує нас у подорожах, залишаючи свій відбиток у нашій пам'яті!",- підписав публікацію Макс Барських.
Яскраві знімки привернули увагу шанувальників, які написали багато приємних слів на адресу співака у своїх коментарях, а також відзначили, що Макс надто стрункий і йому не заважало звернути увагу на їжу.
"Гарний, красунчик!", "Поїв би, адже худорба","Сонце", "Ти супер", "Краса!",- написали фоловери в соцмережі.
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