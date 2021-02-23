Певица Алина Гросу обменялась кольцами с актером Романом Полянским, которым уже давно приписывают роман

Это произошло на день рождения Романа. Кадры певица показала на своей странице в «Инстаграм».

Это кольца из драгоценного металла с черным бриллиантом.

«Ювелирный мастер-класс. Стерли пальцы, сожгли стол, видели золотую пыль и все ради результата. Безумно люблю что-то создавать, мастерить и чему-то новому учиться. Сбылась ещё одна мечта», — рассказала Алина.

Кадры просто всколыхнули фолловеров певицы. Алине пишут, что ждут скорой свадьбы и желают семейного счастья.

«Наверное это любовь», «А я напишу, что вы очень красивая пара», «Вы очень красивая пара, как хочется чтобы вы были вместе», «Это обручальные кольца?», «А теперь желаем видеть Обручальные Кольца на Ваших пальцах», «Как мило», «Вы крутая пара», «Какой хорошенький мальчик», «Главное не ошибиться в этот раз с пальцами», - пишут в комментариях.

Однако о значении такого жеста пара не говорит, как и не раскрывает, какие между ними отношения.

Тем временем в Instagram фолловеры артистов заметили, что на пикантном снимке в спальне Романа засветилась нога Алины.

Напомним, в 2020 году певица Алина Гросу развелась с мужем, московским бизнесменом Александром Комковым меньше чем через год совместной жизни.

Напомним, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала выходками на курорте: "я балдею".

Также Politeka писала, что разведена Гросу удивила появлением в объятиях нового "ухажера", фото попали в сеть:"жду свадьбы".