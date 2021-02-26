Алина Гросу покаялась за отменно сыгранную роль в сериале

Как передает Politeka.net, Алина Гросу разместила пост в своем Instagram, в котором передала свои душевные муки, которые пережила на съемочной площадке, перевоплотившись на время игры в сериале в совершенно другого человека.

Алина Гросу сыграла главную роль в сериале "В плену у прошлого". Она заявила, что истории, которые играла певица, а теперь и актриса это выдуманные фантазийные персонажи, "в которых мы перевоплощаемся на время съемок".

Также Алина заявила, что с этими персонажами актер, она в частности, не имеет ничего общего.

Знаменитость отметила, что жертв играть намного легче, а вот когда достаются настолько коварные герои, отвратительные, жестокие, травмированные душевно, расстроенные личностно… тем сыграть роль сложнее.

"Я в этот момент меняю в себе все, вплоть до манер, характера, подачи, повадок...т.д", - призналась Алина.

Звезда заявила, что она по жизни скорее "одуван" нежный и трепетный, а роль которую ей пришлось сыграть да еще и правдиво, считает что это круто.

Алина похвасталась, что даже родственники оценили ее игру, что для нее очень важно. Также девушка подчеркнула, что актерская игра это работа над органичным перевоплощением и большая награда - когда верят в него.

Поклонники уже успели увидеть сериал, и расхвалить игру Алины, ничуть не преувеличивая ее мастерство:

"Дуже крутий серіал! І ви молодець😉", "Это нереально крутой фильм🔥🔥🔥🔥", "Зіграла супер! Молодець!!!!", "Только сейчас досмотрела последние серии, Ваша игра в этом сериале просто на Высоте, Вы Большая Молодец!!!👏👏", - порадовались за Гросу поклонники.

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