Популярная певица Алина Гросу показала скромное фото и раскрыла неожиданные факты о себе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и актриса Алина Гросу недавно развелась с российским мужем после роскошной свадьбы и нескольких месяцев семейной жизни. Вскоре после разрыва девушке начали приписывать бурный роман с героем ее клипов – актером Романом Полянским. Причем не безосновательно – певица провела с парнем новогодние каникулы, а недавно даже записала совместную песню о любви.

А недавно в своем микроблоге в Instagram Алина опубликовала очаровательное фото и рассказала 15 интересных фактов о себе, предложив фанатам угадать, какие из ее утверждений не верные. Так, среди вариантов – два брака, конфуз на сцене, аллергия на алкоголь, боязнь пчел, два высших образования, 20 ролей в кино, умение делать сальто, выступление перед 40-тысячной аудиторией, изучение японского языка и другое.

"Немного фактов обо мне, 3 из них – ложные. А насколько хорошо вы знаете меня? Отгадаете какие?", - подписала публикацию Гросу и привела все эти факты. Конечно же поклонники кинулись активно обсуждать задачку звезды, называя свои варианты, которые считают неверными. Так, среди самых популярных ответов ложных фактов – знание всех столиц в алфавитном порядке, два брака и конфуз на сцене. Правда некоторые не поверили, что Алина не умеет ездить на велосипеде и боится пчел.

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