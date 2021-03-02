Певица Алина Гросу вызвала ажиотаж новыми кадрами, представ в неожиданной компании

Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как провела первый день весны.

Девушка, которая развелась год назад, позировала в кокетливом черном платье с роскошным декольте, украшенным пышными розами. Алина нанесла яркий макияж и уложила локоны на одну сторону, дополнив лук сережками-кольцами.

Гросу рассказала, что побывала на презентации клипа 71-летнего певца Михаила Поплавского. Девушка сделала фото на память вместе с ним.

"Вот так начался у нас первый день весны🙌🏽 🌸Тепло, душевно, вдохновляюще и весело 🌸. С презентации модного клипа прекрасного @poplavskiy_michail 🔥 которого, оказывается, я знаю уже 21 год 🙈🤪 кстати, Михаил Михайлович теперь ещё и топ-блогер в инсте и тиктоке💪🏽 и от этого я в шоке)) надо тоже начать почаще снимать... ❤️ и я счастлива 🙌🏽", - поделилась Алина.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"Уже второй день весны 🔥 всех с прошедшим 😍"

"Вы очень талантливая и невероятно красивая. Счастья вам, здоровья и любви❤️"

"Алина, Вы красотка) 🔥"

"Поплавскому похудеть пора"

"Алинчик! Выглядишь супер! Поплавский держится хорошо!!! Может дуэтом с ним споете? Это будет фурор! Можно попробовать... У вас разные стили, но....желание петь одинаковое!"

"Где-то я уже видел этого парня в кожанке! 👏"

"Ужас. Красивая и умная девушка и Поплавский"

Напомним, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала шалостями на курорте: "Я балдею".

Также Politeka писала, что разведенная Гросу удивила появлением в объятиях нового "ухажера", фото попали в сеть: "Жду свадьбы".