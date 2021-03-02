Співачка Аліна Гросу викликала ажіотаж новими кадрами, поставши у несподіваній компанії

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як провела перший день весни.

Дівчина, яка розлучилася рік тому, позувала в кокетливій чорній сукні з розкішним декольте, прикрашеним пишними трояндами. Аліна нанесла яскравий макіяж і поклала локони на одну сторону, доповнивши лук сережками-кільцями.

Гросу розповіла, що побувала на презентації кліпу 71-річного співака Михайла Поплавського. Дівчина зробила фото на пам'ять разом з ним.

"Ось так почався у нас перший день весни🙌 🌸 тепло, душевно, надихаюче і весело 🌸. З презентації модного кліпу прекрасного @poplavskiy_michail 🔥 якого, виявляється, я знаю вже 21 рік 🙈🤪 До речі, Михайло Михайлович тепер ще й топ-блогер в інсті та тіктоці💪🏽 і від цього я в шоці)) треба теж почати частіше знімати... ❤️ і я щаслива 🙌🏽", - поділилася Аліна.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Вже другий день весни 🔥 всіх з минулим 😍"

"Ви дуже талановита і неймовірно красива. Щастя вам, здоров'я і любові❤️"

"Аліна, ви красуня) 🔥"

"Поплавському схуднути пора"

"Алінчик! Виглядаєш супер! Поплавський тримається добре!!! Може дуетом з ним заспіваєте? Це буде фурор! Можна спробувати... У вас різні стилі, але....бажання співати однакове!"

"Десь я вже бачив цього хлопця в шкірянці! 👏"

"Жах. Красива і розумна дівчина і Поплавський"

Нагадаємо, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті: "я балдію".

Також Politeka писала, що розлучена Гросу здивувала появою в обіймах нового "залицяльника", фото потрапили в мережу:"чекаю весілля".