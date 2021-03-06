Знову поруч з Романом

Популярна співачка Аліна Гросу після розлучення знову засвітилась у компанії російського актора, підігрівши чутки про новий роман

Про це повідомляє Politeka з посиланям на сторінку Гросу у соцмережі.

Так, в акаунті артистки з'явилось відео, на якому вона показала себе в машині поряд із російським актором Романом Полянським.

"Мчимо вітати любого @vkozlovsksy", - написала вона.

Слід зазначити, що українському співаку Віталію Козловському сьогодні, 6 березня, виповнилось 36 років.

Гросу показала себе з ефектним вечірнім макіяжем, а також перевела камеру на свого супутника Романа.

Також трохи раніше Гросу постила сторіс, на який вона позує поряд із Романом Полянським і Катериною Осадчою. Можливо, спілкування ведучої "Світського життя" з Гросу і Полянським скоро можна буде побачити на телеекранах.

Як відомо, 37-річний Роман Полянський розлучився з дружиною досить давно і тепер абсолютно вільний. Проте, розкривати подробиці свого особистого життя Роман не має наміру. Втім, він наголосив, що всім оточуючим нібито вже давно зрозуміло, які стосунки між ним і Гросу.

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