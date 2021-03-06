Снова рядом с Романом

Популярная певица Алина Гросу после развода снова засветилась в компании российского актера, подогрев слухи о новом романе

Об этом сообщает Politeka с ссылкой на страницу Гросу в соцсети.

Так, в аккаунте артистки появилось видео, на котором она показала себя в машине рядом с российским актером Романом Полянским.

"Мчим поздравлять дорогого @vkozlovsksy", - написала она.

Следует отметить, что украинскому певцу Виталию Козловскому сегодня, 6 марта, исполнилось 36 лет.

Гросу показала себя с эффектным вечерним макияжем, а также перевела камеру на своего спутника Романа.

Также чуть раньше Гросу постила сторис, на который она позирует рядом с Романом Полянским и Екатериной Осадчей. Возможно, общение ведущей "Светской жизни" с Гросу и Полянским скоро можно будет увидеть на телеэкранах.

Как известно, 37-летний Роман Полянский развелся с женой довольно давно и теперь абсолютно свободен. Тем не менее, раскрывать подробности своей личной жизни Роман не намерен. Впрочем, он подчеркнул, что всем окружающим якобы уже давно понятно, какие отношения между ним и Гросу.

Напомним, Разведенная Гросу сунула свое декольте с пышными розами под нос известному певцу: "Ужас. Красивая девушка...".

Как сообщала Politeka, Каменских, Потап и подруга Макса Барских раззадорили формами в бесстыдных декольте, у кого больше: "Чумачеча весна".

Также Politeka, Алина Гросу удивила резкими переменами в характере, смутив даже родных: "Отвратительные, жестокие...".