Популярная певица Алина Гросу после развода снова засветилась в компании российского актера, подогрев слухи о новом романе
Об этом сообщает Politeka с ссылкой на страницу Гросу в соцсети.
Так, в аккаунте артистки появилось видео, на котором она показала себя в машине рядом с российским актером Романом Полянским.
"Мчим поздравлять дорогого @vkozlovsksy", - написала она.
Следует отметить, что украинскому певцу Виталию Козловскому сегодня, 6 марта, исполнилось 36 лет.
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Гросу показала себя с эффектным вечерним макияжем, а также перевела камеру на своего спутника Романа.
Также чуть раньше Гросу постила сторис, на который она позирует рядом с Романом Полянским и Екатериной Осадчей. Возможно, общение ведущей "Светской жизни" с Гросу и Полянским скоро можно будет увидеть на телеэкранах.
Как известно, 37-летний Роман Полянский развелся с женой довольно давно и теперь абсолютно свободен. Тем не менее, раскрывать подробности своей личной жизни Роман не намерен. Впрочем, он подчеркнул, что всем окружающим якобы уже давно понятно, какие отношения между ним и Гросу.
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