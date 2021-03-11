Верка Сердючка с мамой побывали в Барселоне на съемках нового сезона трэвел-шоу "Орел и Решка"

Как сообщает Politeka.net, недавно стартовал новый юбилейный сезон программы о путешествиях "Орел и Решка", в котором покорять города и страны отправили 10 пар знаменитостей. Звездными участниками трэвел-шоу также стали Верка Сердючка и ее мама, они отправились в испанскую Барселону. Об этом свидетельствуют фото на странице Сердючки в Instagram.

На новом фото, которое появилось на странице Верки, можно увидеть, что они с мамой побывали в знаменитом Замке Святой Флорентины. На снимке Андрей Данилко в своем образе Сердючки выглядывает из окна старинной крепости, стены которой обвиты плющом. Рядом с ним в соседнем окне можно заметить Инну Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки. Похоже и зрителям покажут приключения этой парочки в замке Барселоны, где они побывали.

В подписи к фотографии говорится: "Съемка @orelireshka_official. Март 2021. Замок Святой Фиорентины". Поклонники тут же кинулись обсуждать новый снимок и участие Верки Сердючки в шоу "Орел и Решка". А некоторые начали сравнивать испанский замок с хоромами Пугачевой и Галкина. "Звездные окна", "Думаю, что это будет самый яркий выпуск. Ждем", "Любимая! Жду выпуск с нетерпением!", "Какое атмосферное фото!", "О Боги! Что за богини выглядывают своих принцев!", "Буду ждать выпуск, с нетерпением. Всего хорошего. С Весной вас любимые девочки", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Данилко в образе Сердючки засветился на яхте за границей, покорив цветущим видом: "Одна экзотика…".

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко показал, каким был на пике славы, улыбку не сдержать: "Колготы класс!".

Также Politeka писала, Сердючка возвращается на ТВ в новом амплуа, сюрприз от Данилко удался: "Вот оно, перевоплощение!".