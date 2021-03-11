Популярный украинский певец Олег Винник показал, как ведут себя его звездные коллеги на съемках шоу «Маска»

Не так давно артист присоединился к звездным детективам популярной музыкальной программы. Вместе с Андреем Данилко, Олей Поляковой, Дзидзьо и Настей Каменских он должен угадывать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской. В новом посте на своей странице в Инстаграм Винник показал, как ведут себя другие детективы в процессе съемок. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Полякова, Дзидзьо и Каменских сидят на своих местах, уткнувшись в экраны телефонов. Винник сидит рядом с ними и смотрит в их сторону, сложив руки на груди.

«Наконец, на шоу «Маска» небывалая тишина. Коллеги Заказывают еду?», - с юмором подписал снимок певец.

Украинцы тут же принялись комментировать его пост.

«Олег, у Вас отобрали телефон? Или Вы коллегам текст новой песни надиктовываете?», «Олежа, а ты что на диете? Закажи хотя бы салатик», «А Андрей Данилко уже давно в столовой! Мудрый мужчина», «Нет, не думаю! Что-то замышляют», «Классно наблюдать со стороны, все в телефончиках, а Олега единственного не поглотил интернет», «У Вас не команда, а одни балаболы», «У Насти в телефоне интереснее?», - пишут люди.

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