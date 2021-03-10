Популярный украинский певец Олег Винник показал, как проводил новый концерт в условиях карантина

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем он показал, как прошел его новый концерт, при организации которых приходилось учитывать, что в стране эпидемия коронавируса.

На опубликованных артистом кадрах можно увидеть, как Винник выступает перед наполовину заполненным залом. Артист одет во все черное: брюки и рубашка выглядят лаконично, но при этом очень стильно. На фото певец запечатлен с микрофоном в процессе исполнения песни.

«Мы провели этот концерт по всем правилам карантина, обеспечив 50% заполненности зала, отсутствие фан-зоны и сохранение социальной дистанции!..Верю, что очень скоро ничего не помешает нам петь, танцевать и любить друг друга бездистанционно и без ограничений!! Здоровья всем!», - написал певец.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Олег Анатольевич, мы Вас очень сильно любим, ценим и очень скучаем по Вас, ждём встречи с Вами на Ваших концертах!», «Это был такой ожидаемый весенний праздник музыки, нежности, любви. Спасибо за возможность чувствовать счастье, которое Вы нам дарите», «Очень рада за тебя», «Олег ваши песни супер классные как и вы», - пишут комментаторы.

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