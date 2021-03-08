Популярная украинская певица Алина Гросу посетила концерт Олега Винника

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм молодая исполнительница, которая не так давно развелась с мужем, опубликовала фото в обнимку с артистом. Гросу была одета в длинную юбку и пиджак по фигуре. Ее белокурые волосы были распущены. Олег Винник был одет в черные штаны и рубашку. Рядом с Гросу он выглядел размякшим и растаявшим. Возможно, артист устал после концерта, а возможно, такой эффект на него оказало глубокое декольте молодой красотки.

«Вчера @olegg.vynnyk посоветовал мне подписать это фото так: «Я с давно потерянным старшим братом», но я думаю уместнее будет написать, что потеряна была я, но уже вернулась!:) Спасибо большое, Олег Анатольевич, за невероятный концерт, была счастлива увидеть и услышать вживую! Это настоящий подарок к 8 марта», - подписала фото Гросу.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Поклонники стали шутить на тему отношений между артистами.

«Алинка, ты лучшая», «Все. Молода вовчиця попала в капкан», «Какие красивые», «хорошо смотритесь», «Супер», «Какая парочка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что разведенная Гросу сунула свое декольте с пышными розами под нос известному певцу: "Ужас. Красивая девушка и...".

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