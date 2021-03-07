Популярна українська співачка Аліна Гросу показала той самий момент, коли її особистість розкрили на шоу «Маска»

У минулому випуску програми глядачі дізналися, що під маскою романтичної Троянди ховалася саме Гросу. На відміну від деяких учасників шоу, особистості яких стали повним шоком для українців, про те, що саме співачка виступає в цьому костюмі, багато хто здогадувався вже давно.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Гросу поділилася коротким відео, на якому показаний момент, як з неї знімають маску у вигляді величезної квітки. Після цього співачка з посмішкою дивиться в камеру, підморгує і посилає глядачам повітряний поцілунок.

"Хлопців, а коли ви здогадалися, що під маскою троянди ховаюся я?:) І які пісні хотіли ще в моєму виконанні почути?", - підписала кадри артистка.

Її шанувальники тут же відреагували на пост. Багато хто помітив, що майже відразу здогадалися, що співачка стала трояндою.

"На другому виступі дізналася по голосу", "відразу здогадалася, дуже красиво заспівала, особливо білі троянди", "неповторна красуня, розумничка і талант«,» по голосу почула", "самий шикарний костюм", "це було нереально! Ось талантище", "Аліна, пісні білі троянди і Любимка це просто топ у вашому виконанні", - пишуть люди.

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