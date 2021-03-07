Популярная украинская певица Алина Гросу показала тот самый момент, когда ее личность раскрыли на шоу «Маска»

В прошлом выпуске программы зрители узнали, что под маской романтичной Розы скрывалась именно Гросу. В отличие от некоторых участников шоу, личности которых стали полным шоком для украинцев, о том, что именно певица выступает в этом костюме, многие догадывались уже давно.

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Гросу поделилась коротким видео, на котором показан момент, как с нее снимают маску в виде огромного цветка. После этого певица с улыбкой смотрит в камеру, подмигивает и посылает зрителям воздушный поцелуй.

«Ребят, а когда вы догадались, что под маской Розы скрываюсь я?:) И какие песни хотели еще в моем исполнении услышать?», - подписала кадры артистка.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост. Многие заметили, что почти сразу догадались, что певица стала Розой.

«На втором выступлении узнала по голосу», «Сразу догадалась, очень красиво спела, особенно белые розы», «Неповторимая красотка, умничка и талант», «По голосу услышала», «Самый шикарный костюм», «Это было нереально! Вот талантище», «Алина, песни Белые розы и Любимка это просто топ в вашем исполнении», - пишут люди.

Напомним, Роза из шоу «Маска» оказалась «невестой» Данилко, артист не сдержал эмоций: «Я тебя последний раз видел, когда…».

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