Певец Олег Винник ошеломил трогательным жестом - буря эмоций

Как передает Politeka.net, 47-летний артист опубликовал свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показал любопытный момент во время своего выступления в Броварах.

Винник "взорвал" сцену душевными песнями, а помогла ему в этом его несменная бэк-вокалистка Таисия Сватко, известная как Таюне. Уже давно в Сети ходят слухи, что именно она является женой артиста, которую он тщательно скрывает от публики, поддерживая образ холостого любимца "волчиц".

Таюне произвела фурор, появившись на сцене в коротеньком черном платье, которое тесно обтянуло ее аппетитную фигурку. Внимание поклонников привлек ее заметно "округлившийся" животик, это сразу же вызвало подозрения, что, возможно, красотка скоро подарит возлюбленному сына или дочку.

Винник своим жестом только подлил масла в огонь. Пропев "а ты самая лучшая!", артист встал перед "тайной" женой на одно колено и вручил ей букет цветов. Таюне аж расстаяла от столь романтического поступка своего коллеги. Блондинка, успевшая сменить наряд и представшая в кокетливом платье с пышной юбкой и в чулках, запрыгала от счастья, с благодарностью приняв подарок от "любимого".

Отметим, кроме слухов об отношениях с Таюне, ранее в Сети показывали их взрослого сына. Юлиан якобы родился в Германии, куда его родители отправились работать сразу после учебы в Каневском музыкальном училище. В настоящее время 16-летний юноша продолжает жить и учиться за границей.

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