Гипершоу "Маска" радует зрителей не только яркими номерами и невероятными костюмами, развлекают зрителей также детективы шоу

Как передает Politeka.net, на странице в Инатсграм шоу "Маска" показали отрывок выступления Циклопа, который спел песню "Попа как у Ким".

В ходе выступления Настя Каменских встала и стала танцевать тверк, повернувшись спиной к Олегу Виннику. Тот не смог сдержаться, и прильнул к ягодицам Насти, как бы пытаясь услышать звуки, которые производит певица тверкая. Настя была одета в яркое желтое платье с обнаженными плечами, верх платья был украшен перьями боа, которые волнующе двигались, когда девушка танцевала.

Поклонники прокомментировали видео, вдоволь насмеявшись с увиденного:

"Интересно, что хотел услышать Виннык?", "Да уж, Тут вариантов немного", "Вау!!!", "Настя, когда тверкает трясется вся она...😢 Хоть бы не рассыпалась 😂", "Самое интересное, что Циклоп это все видел", "Уууууууух", "Песня вообще мимо. Причём Циклоп и Попа как у Ким?🤦🏻‍♀️", "Попка 🙌", - отозвались поклонники.

Стоит сказать, что зрители уже высказывали свои предположения, кто прячется под маской Циклопа. Многие предполагают, что там Мишель Андраде, другие уверенно заявляют, что под маской Циклопа Jerry Нell, либо Надя Дорофеева.

Напомним, во время выступления Натальи Могилевской в ходе шоу "Маска", которая надела трехметровую гигантскую маску Махаона, Олег Винник назвал свое предположение, "это точно парень", тем самым "унизив" Наталью.

Напомним, что Гросу пококетничала в образе страстной Розы с шоу «Маска», подразнив украинцев: «Вот это талантище»

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