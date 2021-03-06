Украинский певец, детектив шоу «Маска» Олег Винник ненароком обидел Наталию Могилевскую

Как передает Politeka.net, инцидент произошел на шоу «Маска», где Наталья стала приглашенной звездой. Певица пряталась под маской Махаона. В костюме она исполнила песню Аллы Пугачевой «Нас бьют, мы летаем».

Во время исполнения песни детективы традиционно обсуждали, кто может прятаться под маской. В этот раз им было сложно догадаться, поскольку костюм был мужской и голос тоже.

«Это женщина», - прокричала взволнованная Оля Полякова.

«Нет, это реально парень», - уверенно заявил Винник.

Впрочем, артист ошибся, ведь под маской пряталась Могилевская.

«Друзья, вам удалось узнать артистку? Звездный детектив, поп-дива NK догадалась, что под этой маской именно Наталья Могилевская», - подписали видео с выступлением авторы аккаунта.

В комментариях зрители стали делиться своими впечатлениями от выступления.

«Я в шоке!», «Вот это поворот», «Никогда б не догадалась. Великолепное исполнение», «Я угадала ура», «Там женщина. Даже может Наташа Могилевская», «Блин, ну реально Могилевская звучит», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Могилевская стала звездной маской, личность которой сразу же раскрыли.

Напомним, что 45-летняя Могилевская задрала платьице перед молодыми мальчиками: «Кайфонули и расслабились…».

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