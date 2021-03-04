45-річна співачка Наталя Могилевська здивувала, розповівши, що нарешті усвідомила своє покликання, бути на сцені

Як передає Politeka.net, в Instagram Наталія Могилевська розмістила фрагмент свого виступу в Краматорську у своєму новому вбранні у вигляді чорної троянди. у відео співачка продефілювала по сцені від мікрофона і назад до нього, при цьому, засвітивши спокусливо ніжку, яка вдало виглядала з розрізу сукні.

Також в блозі Наталя зізналася, що наразі відчуває, що кращий шлях серед проблем і негараздів, це знайти силу і підтримку в самій собі:

"Зараз, коли простір настільки небезпечний, найкращий шлях - це знайти силу і підтримку всередині себе. І я йду цим шляхом. Знаю, що моє життя і покликання - це бути на сцені. Спасибі, що не даєте сумніватися в цьому. Ніколи!",- написала слова вдячності співачка.

Після великої перерви, концерти для Наталії, як ковток чистої джерельної води. Видно, наскільки співачка кайфує, насолоджується, перебуваючи на сцені, даруючи свою творчість, як найпотаємніший дар, шанувальникам.

Наталя попросила: "розкажіть про себе! Ви вже знайшли своє покликання або тільки в пошуку? А я буду підтримувати вас в коментарях. Нехай це буде тією маленькою вдячністю, яку я можу дати вам натомість просто зараз, з екрана телефону❤️".

Шанувальники, зворушені увагою, стали писати співачці та ділитися своїми історіями.

"Від Вас йде божевільна енергія!", "❤️Плаття просто Бомбезне"," Вам дуже личити😍", "Сукня стильна..🔥🔥🔥🔥..❤ ️ ", "Я завжди знала ,що ви будете зіркою!",- відгукнулися шанувальники.

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