45-летняя певица Наталья Могилевская удивила, рассказав, что наконец осознала свое призвание, быть на сцене

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Наталья Могилевская разместила фрагмент своего выступления в Краматорске в своем новом наряде в виде черной розы. в видео певица продефилировала по сцене от микрофона и обратно к нему, при этом, засветив соблазнительно ножку, которая удачно выглядывала из разреза платья.

Также в блоге Наталья призналась, что в данный момент ощущает, что лучший путь среди проблем и невзгод, это найти силу и поддержку в самой себе:

"Сейчас, когда пространство настолько небезопасно, лучший путь - это найти силу и поддержку внутри себя. И я иду этим путем. Знаю, что моя жизнь и призвание - это быть на сцене. Спасибо, что не даете сомневаться в этом. НИКОГДА!", - написала слова признательности певица.

После большого перерыва, концерты для Натальи, как глоток чистой родниковой воды. Видно, насколько певица кайфует, наслаждается, находясь на сцене, даря свое творчество, как самый сокровенный дар, поклонникам.

Наталья попросила: "Расскажите о себе! Вы уже нашли свое призвание или только в поиске? А я буду поддерживать вас в комментариях. Пусть это будет той маленькой благодарностью, которую я могу дать вам взамен просто сейчас, с экрана телефона ❤️".

Поклонники, тронутые вниманием, стали писать певицеслова бюлагодарности, и делиться своими историями.

"От Вас идёт сумасшедшая энергия!", "❤️Плаття просто Бомбезне", "Вам дуже личить😍", "Платье стильное..🔥🔥🔥🔥..❤️", "Я всегда знала, что вы будете звездой!", - откликнулись поклонники.

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