Известная певица Наталья Могилевская похвасталась своим первым весенним выступлением

Об этом Наталия Могилевская рассказала на своей странице в Instagram.

45-летняя знаменитая певица Наталья Могилевская родилась и выросла в столице Украины. Творчество популярной артистки Могилевской многогранно. Она является актрисой, телеведущей, автором своих песен, а также продюсером.

За свою деятельность не раз становилась обладательницей премий и почетных званий. В 2006 году журнал «Viva» присудил ей звание самой красивой.

На своей странице Наталья Могилевская регулярно публикует кадры со съемок, концертов и репетиций.

Недавно актриса опубликовала видео, в котором дает интервью одному из радиоканалов. Наталья с радостью делится предстоящим концертом в Полтаве. Журналист называет его большим весенним концертом, в предвкушении праздника Могилевская не скрывает своих эмоций.

Так, по ее мнению, после продолжительного карантина, нет ничего лучше, чем встреча со зрителями.

Она перечисляет украинские города, где должны вскоре состояться выступления. Это Кропивницкий, Кременчуг и Полтава. Турне, которое ожидает знаменитость должно быть очень захватывающим.

Могилевская даже продемонстрировала один из нарядов, напоминающий диковинный цветок. Вишневой наряд с необычным объемным украшением производит приятное и необычное впечатление.

В конце ролика певица исполняет джазовую композицию на украинском языке.

Напомним, Наталья Могилевская не боится фото крупным планом.

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