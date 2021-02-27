Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала забавное видео и обратилась к своим поклонникам
Как пишет Politeka.net, видеозапись она разместила у себя в Инстаграм (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Певица со своей командой протестировала новую возможность в Инстаграм под названием «поющие головы», а заодно пригласила своих поклонников на концерт весеннего тура, который состоится в Полтаве уже в понедельник, 1 марта.
«Ребята, знакомьтесь, моя команда. @annav_vetrova @denis_davidoff16 и @ksu_saulka
Посмотрите какие они заводные 😂
Мы репетируем концерты весеннего тура.
Жду всех послезавтра в Полтаве ❤️», - сообщила артистка.
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На видео Наталья Могилевская и ее команда поочередно поют знаменитые песни.
Поклонники не заставили себя долго ждать и принялись комментировать увиденное.
"Какие классные", "Круто", "Обязательно прийдем", -пишут в сети.
Ранее мы писали, что Могилевская сразила наповал пикантным образом.
Так, у себя в Инстаграм певица опубликовала архивное фото, на котором у нее еще были темные волосы. Звезда сидела на краешке дивана, закинув голову назад. Платье красотка задрала, оголив свои стройные ножки в белых туфельках. Выглядела певица невероятно.
Напомним, что 45-летняя Могилевская с бюстом напоказ ошеломила своими откровениями: "Ох и круто же брюнеткой!".
Как сообщала Politeka, Могилевская вслед за Мейхер хвастнула участием в «Голосі країни», в сети не оценили: «Зачем вы туда пошли?».
Также Politeka писала, что Могилевская без смущения оголила плечи, покорив романтичным образом: чувственное фото.