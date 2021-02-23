Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала себя в соблазнительном образе на страницах нового фотобука

Исполнительница поделилась новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Ранее Могилевская уже рассказывала, что приняла участие в съемках для фотобука Ростислава Рипки. Всего в этом проекте снялись 37 известных украинок, для каждой из которых был подобран свой образ. Все фото представлены в черно-белом варианте.

Недавно состоялась презентация фотобука. На коротких видео Могилевская показала, как именно он выглядит. При этом, певица не могла не уделить особое внимание своим снимком на его страницах.

Для этой съемки Могилевской подобрали очень женственный и романтичный образ. На одном из фото певица позирует в черном наряде и с полностью оголенными плечами и зоной декольте. Звезда пристально смотрит в камеру, слегка развернувшись в сторону. Снимок получился очень атмосферным и чувственным.

Певица также показала свою копию фотобука, подписанную самим фотографом.

«Считаю, что у нас получились самые добрые фотографии. Ведь я вложил в них свою душу!», - написал Рипка.

Сама певица сопроводила кадры смайликом в виде сердечка.

Напомним, задорная Могилевская засветила роскошную гардеробную, одежды как в магазине: "Мое любимое...".

Как сообщала Politeka, Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях: фото счастливой парочки.

Также Politeka писала, что Могилевская устроила сюрприз для скандальной Поляковой и получила неожиданную реакцию: «Ты коза!».