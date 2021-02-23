Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя дома
Когда артистка в игривом настроении, она прямо заряжает позитивом других, пишет Politeka.net. В этот раз певица записала видео, в котором пританцовывала возле зеркала у себя дома
Могилевская предстала в своей гардеробной. В узкой комнате можно заметить много вещей, почти как в магазине.
Красотка была в красном спортивном костюме и в черной домашней обуви.
Она распустила волосы и активно подвигалась.
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"Слушайте, не могу не поделиться - мне так нравится мой новый красный костюм", - поделилась Могилевская.
Также она написала: "Мое любимое занятие, когда я дома". Видимо, артистка имела в виду танцы перед зеркалом.
В другом сторис артистка предложила поклонникам найти ее любимые голубые босоножки на видео.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Ранее мы писали, что Наталья Могилевская отлично танцует и успела доказать это в нескольких сезонах шоу "Танці з зірками". В частности, в 2017-ом артистка победила на проекте со своим партнером Игорем Кузьменко.
Сейчас артистка записывает новые хиты, ведет активную жизнь в соцсетях, а также строит личную жизнь.
Так, певица показала своего нового возлюбленного - известного миллионера Олега Рыжова.
К слову, в своих интервью артистка много раз рассказывала, что влюблена и чувствует себя вполне счастливой.
Напомним, Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях
А еще Politeka сообщала, что Могилевская устроила сюрприз для скандальной Поляковой и получила неожиданную реакцию
Также Politeka писала, что Могилевская обратилась к Кароль после скандала с Поляковой и показала фото