Известная певица Наталья Могилевская похвасталась своим участием в шоу «Голос країни»

Как сообщает Politeka.net, кадры с фееричного выступления звезда опубликовала у себя в Тик Ток. Артистка написала, что поклонники просили ее поделиться этим видео, поэтому она с удовольствием это сделала.

«Пишите своё впечатление о выступлении», - подписала видео звезда.

На ролике еще темноволосая Могилевская исполняла на сцене шоу свой хит «Я завелась». Звездные тренеры повставали со своих мест и танцевали. Судя по составу судей, Могилевская выступала в 7 сезоне шоу. К ней обернулись все звездные тренеры.

В комментариях поклонники неоднозначно отреагировали на видео. Особенно, после того, как в новом сезоне в шоу взяли экс-солистку ВИА Гры Надежду Мейхер. Люди стали оставлять как хорошие отзывы, так и слова критики.

«Зачем вы туда пошли?», «Я это смотрела. И такая: в смысле?», «Бомба», «Такие звезды крутые, но так быстро стареют», «Молодец. Зажгла», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская покорила кадрами нового проекта "Вдохновение", в котором она рассказывает о своем творчестве, новых образах и том, что является "ключиком" к ее творчеству.

Напомним, что раскованная Могилевская впечатлила моложавым видом и осиной талией: «Как девочка».

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская без смущения оголила плечи, покорив романтичным образом: чувственное фото.

Также Politeka писала, что задорная Могилевская засветила роскошную гардеробную, одежды как в магазине: "Мое любимое...".