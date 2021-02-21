Відома українська співачка Наталія Могилевська підкорила стильним молодіжним образом
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала в красивій довгій сукні. Наряд підкреслив струнку фігуру співачки. Вона сиділа, закинувши ногу на ногу, і демонструючи масивні білі кросівки, які ідеально підійшли під наряд.
"Хочете, щоб я завела аккаунт в Clubhouse? У сторіз ви відповіли, що не чули про Clubhouse, але вам цікаво. Це соціальна мережа, яка увірвалася в світ недавно. Чому про неї всі заговорили. Ілон Маск зробив твіт про створення аудіочату там і туди захотіли всі. Так що, зустрінемося в Clubhouse?",- звернулася Наталя до своїх шанувальників.
У коментарях артистці залишили масу відгуків про її зовнішність, а також про ініціативу приєднатися до ще однієї соціальної мережі.
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"Як дівчинка", "Полякова вже там. Ви спізнюєтеся", "вперше чую", "ще не чула такого", "дуже красиве колечко", "яка красуня!", "Яка ви красива! Обожнюю Вас!", "Дуже красиве фото і плаття супер, класний колір, ну прям золотий-золотий", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що наречений-мільйонер не пустив Наталію Могилевську на сцену, кадри перепалки: "не хотів, щоб я тебе затьмарила!".
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