Відома українська співачка Наталія Могилевська підкорила стильним молодіжним образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала в красивій довгій сукні. Наряд підкреслив струнку фігуру співачки. Вона сиділа, закинувши ногу на ногу, і демонструючи масивні білі кросівки, які ідеально підійшли під наряд.

"Хочете, щоб я завела аккаунт в Clubhouse? У сторіз ви відповіли, що не чули про Clubhouse, але вам цікаво. Це соціальна мережа, яка увірвалася в світ недавно. Чому про неї всі заговорили. Ілон Маск зробив твіт про створення аудіочату там і туди захотіли всі. Так що, зустрінемося в Clubhouse?",- звернулася Наталя до своїх шанувальників.

У коментарях артистці залишили масу відгуків про її зовнішність, а також про ініціативу приєднатися до ще однієї соціальної мережі.

"Як дівчинка", "Полякова вже там. Ви спізнюєтеся", "вперше чую", "ще не чула такого", "дуже красиве колечко", "яка красуня!", "Яка ви красива! Обожнюю Вас!", "Дуже красиве фото і плаття супер, класний колір, ну прям золотий-золотий", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що наречений-мільйонер не пустив Наталію Могилевську на сцену, кадри перепалки: "не хотів, щоб я тебе затьмарила!".

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