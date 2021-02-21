Известная украинская певица Наталья Могилевская покорила стильным молодежным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала в красивом длинном платье. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы. Она сидела, закинув ногу на ногу, и демонстрируя массивные белые кроссовки, которые идеально подошли под наряд.

«Хотите, чтобы я завела аккаунт в Clubhouse? В сториз вы ответили, что не слышали о Clubhouse, но вам интересно. Это социальная сеть, которая ворвалась в мир недавно. Почему о ней все заговорили. Илон Маск сделал твит о создании аудиочата там и туда захотели все. Так что, встретимся в Clubhouse?», - обратилась Наталья к своим поклонникам.

В комментариях артистке оставили массу отзывов о ее внешности, а также об инициативе присоединиться к еще одной социальной сети.

«Как девочка», «Полякова уже там. Вы опаздываете», «Впервые слышу», «Еще не слышала такого», «Очень красивое колечко», «Какая красавица!», «Какая Вы красивенная! Обожаю Вас!», «Очень красивое фото и платье супер, классный цвет, ну прям золотой-золотой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жених-миллионер не пустил Наталью Могилевскую на сцену, кадры перепалки: "Не хотел, чтобы я тебя затмила!".

Как сообщала Politeka, Могилевская в образе Анджелины Джоли насмешила выходкой со своим "любовником"-миллионером: "Не стесняемся...".

Также Politeka писала, что Могилевская в домашнем образе и с пипидастром вызвала недоумение: "Зачем менять привычки...".