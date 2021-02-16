Відома українська співачка Наталія Могилевська продовжує інтригувати публіку своїми стосунками з київським бізнесменом Олегом Рижовим

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому влаштувала розбірки з чоловіком. Парочка йшла по засніженій вулиці і обговорювала подію на заході.

"Літературний вечір, ідеально для понеділка", - підписала відео зірка.

На ролику Наташа пред'являла своє невдоволення Рижову.

"Так, розповідай, де ми були", - зазначила співачка.

"Ваня Ахімов запросив нас на свої читання. А Наталочка...", - почав розповідь чоловік.

"Захотіла прочитати, а ти мене не пустив. Я хотіла читати Рапчинського", - перебила Рижова артистка.

"Я бажаю, щоб ти читала на відкритих майданчиках", - спробував виправдатися Рижов.

"Ну ти уявляєш! А сам читав, виходив Рождественського читав. Просто ти не хотів, щоб я тебе затьмарила", - поставила крапку в суперечці Могилевська.

Варто відзначити, що перепалка між зірками відбувалася в напівжартівливій формі, але невдоволення Могилевської відчувалося. Як відомо, останнім часом мільйонер Олег Рижов усюди супроводжує Наталію. Шанувальники приписують їм роман, але самі знаменитості уникають розмов про свої стосунки.

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