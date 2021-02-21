Співачка Наталія Могилевська викликала фурор своїми втіхами з бізнесменом Олегом Рижовим, з яким їй приписують роман
Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала в себе в TikTok нове відео, в якому постала з "коханцем" за цікавим заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, безпардонна й щаслива Наталя постала в блискучому вбранні з прозорими вставками і накинутому на плечі оксамитовому піджаку. Артистка пригорнулася до Рижова й пустилася з ним танцювати. При цьому Наталя співала забавну пісеньку, змінивши свій голос.
"Ти не бачиш чи що, що я Анджеліна Джолі? Мені не треба напружуватися, щоб в житті відбутися!", - тягнула Могилевська тоненьким голосочком, пристрасно обнявшись в кінці зі своїм "коханцем"-мільйонером.
"Друзі, не соромимося, підписуємося ❤️#рекомендації", - попросила Могилевська.
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Публіка прийшла в захват, коментуючи побачене:
"Пора вже дітей заводити"
"Тобі до неї як до Парижу рачки..."
"Красива пара"
"Тітко Наташ)) ти смішна)"
"Наташа, співайте своїм голосом... Без змін"
"Це син?"
"Мама і синуля"
"Ах! До Анджеліни як до Місяця"
"Яка там Джолі, ти Натаха"
Раніше ми розповідали, як Наталя викликала подив домашнім фото. Зірка позувала в довгій сукні світло-коричневого відтінку, з піпідастром (щітка для змахування пилу) в руці. Співачка стояла біля масивної шафи-купе і, судячи з задоволеного виразу на обличчі, прибирання їй зовсім не в тягар.
"Вихідні, з чого б почати відпочинок? З прибирання або прання?", - говорилося в підписі.
Нагадаємо, Могилевська не стримала почуттів і злилася в поцілунку з коханим прямо на людях
А ще Politeka повідомляла, що Могилевська влаштувала сюрприз для скандальної Полякової і отримала несподівану реакцію