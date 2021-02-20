Певица Наталья Могилевская произвела фурор неожиданными кадрами
Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, изумив домашним образом, а еще больше - любопытным занятием.
Так, Наталья позировала в бежевом приталенном платье в пол, "вооружившись" пипидастром (пушистой щеткой для смахивания пыли). Блондинка игриво посмотрела в камеру и улыбнулась.
"Выходные, с чего бы начать отдых? С уборки или стирки?", - спросила у публики Наталья.
При этом певица показала, как выглядит прихожая в ее киевской квартире. В глаза сразу же бросается массивный шкаф-купе с огромными зеркалами и декором из темного дерева, возле которого и стояла Могилевская. Пол вымощен черно-белой плиткой. На заднем фоне видно пустующую комнату с дверью.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Оля Полякова похвасталась роскошью загородного дома после обновления: "Вот так я придумала..."
Полякова закричала, смекнув, кто стал Солнцем на шоу "Маска", неожиданные кадры: "Умеет интриговать..."
В Киеве огнем охватило детскую больницу: подробности и кадры с места ЧП
Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП за границей, фото: первые данные о погибших
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Стирку можно доверить машинке, а вот с уборкой сложней. В таком длинном платье сложновато будет уборкой заниматься🙂"
"уборку доверить домработнице, как обычно, зачем менять привычки😮"
"Очень красивое платье, прекрасно выглядите😍"
"С кофе☕"
"Хозяйка 👍"
"Очень жаль, что нашим женщинам обычного жизненного класса приходится пахать неделю, а потом ещё впахивать два дня выходных.😢"
Ранее мы сообщали, Могилевская, которая с нетерпением ждет весны, удивила видео, в котором позировала в ярком наряде, кокетливо поднимая ножку.
"Хочется весны! Хочется цвета! А Вам? Какой ваш любимый? В разное время мне нравились совершенно разные цвета. Сейчас я просто не могу носить ни серый, ни черный. Я в них просто не могу дышать! Здесь даже туфли солнечные! Хочется ярких красок, мыслей, поступков!", - поделилась мыслями артистка.
Напомним, Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях
А еще Politeka сообщала, что Могилевская устроила сюрприз для скандальной Поляковой и получила неожиданную реакцию