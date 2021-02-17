Известная украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников яркими красками в одежде
Звезда похвасталась своей крутостью в стильном образе, пишет Politeka.net. Красотка опубликовала видео, в котором продемонстрировала, насколько эффектна. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Наталья позировала в розовой блузе и светло-синевой юбочке. На ножках артистки красовались яркие туфельки. Завершили образ крупные очки и цепочка на шее.
Звезда присела на диван, слегка задрав ножку.
"Хочется весны! Хочется цвета! А Вам? Какой ваш любимый? В разное время мне нравились совершенно разные цвета.
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Сейчас я просто не могу носить ни серый, ни черный. Я в них просто не могу дышать! Здесь даже туфли солнечные! Хочется ярких красок, мыслей, поступков!
И интересных ярких людей! Сейчас мой любимый фуксия и красный с золотом. Ближайшее время вы это сами заметите. :) ❤️💜🧡💛", - написала Наталья.
За 20 минут видео собрало почти 7000 просмотров и много комментариев.
"Люблю яркие цвета. Хотя серый порой тоже Очень хорошо смотрится, особенно в сочетании с белым. Вам очень идёт яркая палитра😍", "ну как всегда шикарная 😍😍😍любимый цвет синий 💙!", "В последнее время потянуло на красненький❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Наталья Могилевская позировала в платье, бретельки которого были только видны. Красотка сначала закрыла камеру двумя сердечками, а после этого показалась крупным планом.
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