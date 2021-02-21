Певица Наталья Могилевская произвела фурор своими утехами с бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей приписывают роман
Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала у себя в TikTok новое видео, в котором предстала с "любовником" за любопытным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, беспардонная и счастливая Наталья предстала в блестящем наряде с прозрачными вставками и накинутом на плечи бархатном пиджаке. Артистка прильнула к Рыжову и пустилась с ним танцевать. При этом Наталья пела забавную песенку, исказив свой голос.
"Ты не видишь что ли, что я Анджелина Джоли? Мне не надо напрягаться, чтобы в жизни состояться!", - тянула Могилевская тоненьким голосочком, страстно обнявшись в конце со своим "любовником"-миллионером.
"Друзья, не стесняемся, подписываемся ❤️#рекомендации", - попросила Могилевская.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
57-летний муж Сумской Борисюк признался, что думает о Кароль и зачем пришел на "Голос країни": "Проклятая..."
В Киеве огнем охватило детскую больницу: подробности и кадры с места ЧП
73-летняя Ротару в бикини покорила фигурой во время отдыха на яхте: «Время не властно»
Трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
Публика пришла в восторг, комментируя увиденное:
"Пора уже детей заводить"
"Тобі до неї як до Парижу рачки..."
"Красивая пара"
"Теть Наташ)) ты смешная)"
"Наташа, пойте своим голосом... Без изменений"
"Это сын?"
"Мама и сынуля"
"Ах! До Анджелины как до Луны"
"Какая там Джоли, ты Натаха"
Ранее мы рассказывали, как Наталья вызвала недоумение домашним фото. Звезда позировала в длинном платье светло-коричневого оттенка, с пипидастром (щетка для смахивания пыли) в руке. Певица стояла возле массивного шкафа-купе и, судя по довольному выражению на лице, уборка ей совсем не в тягость.
"Выходные, с чего бы начать отдых? С уборки или стирки?", - говорилось в подписи.
Напомним, Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях
А еще Politeka сообщала, что Могилевская устроила сюрприз для скандальной Поляковой и получила неожиданную реакцию