Певица Наталья Могилевская произвела фурор своими утехами с бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей приписывают роман

Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала у себя в TikTok новое видео, в котором предстала с "любовником" за любопытным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, беспардонная и счастливая Наталья предстала в блестящем наряде с прозрачными вставками и накинутом на плечи бархатном пиджаке. Артистка прильнула к Рыжову и пустилась с ним танцевать. При этом Наталья пела забавную песенку, исказив свой голос.

"Ты не видишь что ли, что я Анджелина Джоли? Мне не надо напрягаться, чтобы в жизни состояться!", - тянула Могилевская тоненьким голосочком, страстно обнявшись в конце со своим "любовником"-миллионером.

"Друзья, не стесняемся, подписываемся ❤️#рекомендации", - попросила Могилевская.

Публика пришла в восторг, комментируя увиденное:

"Пора уже детей заводить"

"Тобі до неї як до Парижу рачки..."

"Красивая пара"

"Теть Наташ)) ты смешная)"

"Наташа, пойте своим голосом... Без изменений"

"Это сын?"

"Мама и сынуля"

"Ах! До Анджелины как до Луны"

"Какая там Джоли, ты Натаха"

Ранее мы рассказывали, как Наталья вызвала недоумение домашним фото. Звезда позировала в длинном платье светло-коричневого оттенка, с пипидастром (щетка для смахивания пыли) в руке. Певица стояла возле массивного шкафа-купе и, судя по довольному выражению на лице, уборка ей совсем не в тягость.

"Выходные, с чего бы начать отдых? С уборки или стирки?", - говорилось в подписи.

Напомним, Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях

А еще Politeka сообщала, что Могилевская устроила сюрприз для скандальной Поляковой и получила неожиданную реакцию