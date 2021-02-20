Співачка Наталія Могилевська викликала фурор несподіваними кадрами
Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, здивувавши домашнім образом, а ще більше - цікавим заняттям.
Так, Наталя позувала в бежевій приталеній сукні в підлогу, "озброївшись" піпідастром (пухнастою щіткою для змахування пилу). Блондинка грайливо подивилася в камеру і посміхнулася.
"Вихідні, з чого б почати відпочинок? З прибирання або прання?", - запитала у публіки Наталя.
При цьому співачка показала, як виглядає передпокій в її київській квартирі. В очі відразу ж впадає масивна шафа-купе з величезними дзеркалами і декором з темного дерева, біля якого і стояла Могилевська. Підлога вимощена чорно-білою плиткою. На задньому фоні видно порожню кімнату з дверима.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Прання можна довірити машинці, а ось з прибиранням складніше. У такій довгій сукні важкувато буде прибиранням займатися🙂"
"Прибирання довірити домробітниці, як зазвичай, навіщо міняти звички😮"
"Дуже гарне плаття, чудово виглядаєте😍"
"З кави☕"
"Господиня 👍"
"Дуже шкода, що нашим жінкам звичайного життєвого класу доводиться пахати тиждень, а потім ще пахати два дні вихідних.😢"
Раніше ми повідомляли, Могилевська, яка з нетерпінням чекає весни, здивувала відео, в якому позувала в яскравому вбранні, кокетливо піднімаючи ніжку.
"Хочеться весни! Хочеться кольору! А Вам? Який ваш улюблений? У різний час мені подобалися абсолютно різні кольори. Зараз я просто не можу носити ні сірий, ні чорний. Я в них просто не можу дихати! Тут навіть туфлі сонячні! Хочеться яскравих фарб, думок, вчинків!", - поділилася думками артистка.
Нагадаємо, Могилевська не стримала почуттів і злилася в поцілунку з коханим прямо на людях
А ще Politeka повідомляла, що Могилевська влаштувала сюрприз для скандальної Полякової і отримала несподівану реакцію