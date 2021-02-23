Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала себе в спокусливому образі на сторінках нового фотобука

Виконавиця поділилася новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net. Раніше Могилевська вже розповідала, що взяла участь у зйомках для фотобука Ростислава Ріпки. Всього в цьому проекті знялися 37 відомих українок, для кожної з яких був підібраний свій образ. Всі фото представлені в чорно-білому варіанті.

Нещодавно відбулася презентація фотобука. На коротких відео Могилевська показала, як саме він виглядає. При цьому, співачка не могла не приділити особливу увагу своїм знімком на його сторінках.

Для цієї зйомки Могилевської підібрали дуже жіночний і романтичний образ. На одному з фото співачка позує в чорному вбранні і з повністю оголеними плечима і зоною декольте. Зірка пильно дивиться в камеру, злегка розвернувшись убік. Знімок вийшов дуже атмосферним і чуттєвим.

Співачка також показала свою копію фотобука, підписану самим фотографом.

"Вважаю, що у нас вийшли найдобріші фотографії. Адже я вклав у них Свою душу!",- написав Ріпка.

Сама співачка супроводила кадри смайликом у вигляді сердечка.

Нагадаємо, завзята Могилевська засвітила розкішну гардеробну, одягу як в магазині: "Моє улюблене...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська не стримала почуттів і злилася в поцілунку з коханим прямо на людях: фото щасливої парочки.

Також Politeka писала, що Могилевська влаштувала сюрприз для скандальної Полякової і отримала несподівану реакцію: "Ти коза!».