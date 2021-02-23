Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе вдома
Коли артистка в грайливому настрої, вона прямо заряджає позитивом інших, пише Politeka.net. Цього разу співачка записала відео, в якому пританцьовувала біля дзеркала у себе вдома
Могилевська постала у своїй Вбиральні. У вузькій кімнаті можна помітити багато речей, майже як в магазині.
Красуня була в червоному спортивному костюмі й в чорному домашньому взутті.
Вона розпустила волосся й активно порухалася.
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"Слухайте, не можу не поділитися - мені так подобається мій новий червоний костюм", - поділилася Могилевська.
Також вона написала: "Моє улюблене заняття, коли я вдома". Мабуть, артистка мала на увазі танці перед дзеркалом.
В іншому сторіс артистка запропонувала шанувальникам знайти її улюблені блакитні босоніжки на відео.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Наталія Могилевська відмінно танцює і встигла довести це в декількох сезонах шоу "Танці з зірками". Зокрема, у 2017-му артистка перемогла на проєкті зі своїм партнером Ігорем Кузьменком.
Зараз артистка записує нові хіти, веде активне життя в соцмережах, а також будує особисте життя.
Так, співачка показала свого нового коханого - відомого мільйонера Олега Рижова.
До слова, у своїх інтерв'ю артистка багато разів розповідала, що закохана і відчуває себе цілком щасливою.
Нагадаємо, Могилевська не стримала почуттів і злилася в поцілунку з коханим прямо на людях
А ще Politeka повідомляла, що Могилевська влаштувала сюрприз для скандальної Полякової і отримала несподівану реакцію
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