Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе вдома

Коли артистка в грайливому настрої, вона прямо заряджає позитивом інших, пише Politeka.net. Цього разу співачка записала відео, в якому пританцьовувала біля дзеркала у себе вдома

Могилевська постала у своїй Вбиральні. У вузькій кімнаті можна помітити багато речей, майже як в магазині.

Красуня була в червоному спортивному костюмі й в чорному домашньому взутті.

Вона розпустила волосся й активно порухалася.

"Слухайте, не можу не поділитися - мені так подобається мій новий червоний костюм", - поділилася Могилевська.

Також вона написала: "Моє улюблене заняття, коли я вдома". Мабуть, артистка мала на увазі танці перед дзеркалом.

В іншому сторіс артистка запропонувала шанувальникам знайти її улюблені блакитні босоніжки на відео.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Наталія Могилевська відмінно танцює і встигла довести це в декількох сезонах шоу "Танці з зірками". Зокрема, у 2017-му артистка перемогла на проєкті зі своїм партнером Ігорем Кузьменком.

Зараз артистка записує нові хіти, веде активне життя в соцмережах, а також будує особисте життя.

Так, співачка показала свого нового коханого - відомого мільйонера Олега Рижова.

До слова, у своїх інтерв'ю артистка багато разів розповідала, що закохана і відчуває себе цілком щасливою.

Нагадаємо, Могилевська не стримала почуттів і злилася в поцілунку з коханим прямо на людях

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